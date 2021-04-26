“ABD BAŞKANININ ÜLKEMİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKAN AÇIKLAMALARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

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Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları ‘soykırım’ olarak nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini söyleyerek; “Bu açıklama Türkiye – ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan Halkı ile Türk Halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır” dedi. Başkan Karsu, “Eski hükümetler, sözde Ermeni Soykırımı iddialarının tanınmasını yıllarca şu veya bu şekilde engellemeyi başarmışken, AKP-MHP hükümetlerinin bunu becerememesi dikkat çekicidir.” diye konuştu. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında ‘soykırım’ sözcüğünü kullandı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan CHP Bolu İl başkanı Kazım Karsu; “1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir. Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklama ile bu fırsat da kaçırılmıştır. “SÖZDE ‘SOYKIRIM’ İFADESİ, BÜTÜN BU SÜREÇLERİN ZEDELENMESİNE YOL AÇACAKTIR” Güney Kafkasya’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında otuz yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde ‘soykırım’ ifadesi, bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan’dan bu yana “soykırım” terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu. Son zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının dış politikasının Türkiye’yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından da ibret vericidir” ifadelerini kullandı. https://www.koroglugazetesi.com/haber/abd-baskaninin-ulkemizi-tohmet-altinda-birakan-aciklamalarini-siddetle-kiniyoruz.html