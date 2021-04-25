Washington’da Türkler ve Ermeniler Gösteri Yaptı

Özlem Tınaz Celal Çevirgen

WASHINGTON — Amerika’da yaşayan Türkler ve Ermeniler, Başkan Joe Biden’ın soykırım olarak nitelediği 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan dolayısıyla Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ve büyükelçilik konutu önünde karşılıklı gösteri yaptı.

Gösteriler, Sheridan Meydanı’nda bulunan büyükelçilik konutu önünde başladı. ABD’de yaşayan bir grup Türk vatandaşı konutun önündeki kaldırıma kurdukları çadırdan marşlar ve şarkılar çalarken, meydandaki anıtın çevresinde toplanan Ermeniler de Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Başkan Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasınından sadece saatler sonra gerçekleşen gösterilerde Türkler, Ermeniler’in bu yöndeki iddialarını reddederken, birçoğu da hayalkırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Konutun bulunduğu Sheridan Meydanı’na çıkan tüm yollar ve büyükelçilik binasının bulunduğu Massachusetts Caddesi gösteriler sırasında araç trafiğine kapatıldı.

Bir grup Azeri vatandaşı da her 24 Nisan’da olduğu gibi yine Türkiye’ye destek için gösterilere katıldı. Onlar da ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla, Türk vatandaşlarına sloganlarla ve pankartlarla destek verdiler.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, gelişmeleri büyükelçilik konutundan takip etti. İki grup da daha sonra Massachusetts Caddesi’nde bulunan Türk Büyükelçiliği’ne yürüdü. Gösterilerine bir süre de burada devam eden gruplar, yağmurun başlamasının ardında olaysız bir şekilde dağılsa da zaman zaman iki grup arasında kişisel atışmalar da yaşandı.

VOA