Wall Street Journal: Erdoğan Biden’ın Ermeni Soykırımı açıklamasını iç siyaset için kullanabilir

Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanımasına dair haberinde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu gelişmeyi iç siyasette desteğini artırmak için kullanabileceğini’ yazdı.

DUVAR – ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımasının yankıları sürerken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu gelişmeyi Türkiye içinde siyasi kazanım elde etmek için kullanabileceğini’ yazdı. ABD’nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey ise WSJ’ye demecinde, “Bir başkanın er ya da geç bunu yapacağını biliyorduk” dedi.

President Biden formally declared the massacres of Armenians in the early 20th century to be genocide, likely increasing tensions with Turkey https://t.co/FKFaUYvga4 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 24, 2021

‘BATI’YLA ÖNCEKİ KRİZLERİ DE KULLANMIŞTI’

Wall Street Journal gazetesinde Biden’ın açıklaması ‘tarihi’ diye nitelenirken, ‘Türkiye ile son yıllarda bozulan ilişkilerdeki gerilimin bu gelişmeyle muhtemelen tırmanacağı’ yorumu yapıldı. Haberin sonundaysa şu ifadeler kullanıldı: “Yorumculara göre Erdoğan’ın, Biden’ın açıklamasını iç siyasi kazanım için kullanması, ABD’nin kararını Türkiye’ye yönelik bir hakaret olarak tanımlayıp muhafazakâr tabanına hitap etmesi muhtemel. Türkiye Cumhurbaşkanı, Batılı güçlerle geçmişteki krizleri iç desteğini güçlendirmek için kullanmıştı.”

JEFFREY: ER YA DA GEÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK

Jeffrey ise Biden’ın kararına ilişkin WSJ’ye yaptığı değerlendirmede, Ermeni Soykırımı’nın tanınıp tanınmamasının Amerikan hükümetinde uzun zamandır tartışma konusu olduğunu söyledi. Jeffrey, “Bunu jeopolitik nedenlerden dolayı yapmamamız gerektiğini her zaman savunan bizler, bir başkanın er ya da geç bunu yapacağını biliyorduk” diye konuştu. (DIŞ HABERLER)

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