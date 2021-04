Wall Street Journal: Erdoğan Biden’ın Ermeni Soykırımı açıklamasını iç siyaset için kullanabilir

Wall Street Journal, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanımasına dair haberinde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu gelişmeyi iç siyasette desteğini artırmak için kullanabileceğini’ yazdı.

DUVAR – ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımasının yankıları sürerken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu gelişmeyi Türkiye içinde siyasi kazanım elde etmek için kullanabileceğini’ yazdı. ABD’nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey ise WSJ’ye demecinde, “Bir başkanın er ya da geç bunu yapacağını biliyorduk” dedi.

