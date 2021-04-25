***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için sözde ‘soykırım’ ifadesini kullandığı mesajında, ‘Osmanlı’ ve ‘İstanbul’ için de ‘Konstantinopol’ dedi. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için sözde ‘soykırım’ ifadesini kullandığı mesajında, ‘Osmanlı’ ve ‘İstanbul’ için de ‘Konstantinopol’ dedi. Gazeteci M. Birol Güger, açıklamadaki bu detayın, Biden’ın Temmuz 2014’te, Yunan Ortodoks Kilisesi Bienali’nde verdiği taahhüttün ilk adımı olduğunu belirtiyor. Güger, “Doğu Akdeniz’de Rekabet” isimli kitapta yayınlanan makalesinde, Biden’ın o toplantıda üç başlık üzerinde durduğunu, bunların; “(Sözde) Ekümenik Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu ve Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığı” olduğunu belirtiyor. Güder, “soykırım” mesajının bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki süreçte yakıcı gündemin bu üç madde olacağını ifade ediyor. Gazeteci M. Birol Güger, kısa süre önce yayınlanan çok yazarlı “Doğu Akdeniz’de Rekabet” (Halk Kitabevi, Derleyen: Şenol Çarık) isimli kitapta yer alan “1974’ten Bugüne Joe Biden’ın Kıbrıs Sicili” başlıklı makalesinden bazı satır başları şöyle: “1972 yılında, henüz 29 yaşındayken Delaware eyaleti senatörü olarak siyaset sahnesinde yerini alan Joe Biden’ın karşılaştığı ilk önemli bölgesel krizlerden biri de muhtemelen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, 20 Temmuz 1974’te, Kıbrıslı Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekâtıydı. ABD’deki Yunan lobisinin önde gelen isimlerinden Dean C. Lomis bu süreci, ‘Biden’ın Helenleşmesi’ olarak tanımlıyor ve yeni ABD Başkanının, Doğu Akdeniz’e yönelik ortaya koyacağı potansiyel yaklaşımın tarihsel arka plânına ilişkin önemli bilgiler paylaşıyor… HİÇ PES ETMEDİ! “…Joe Biden, bu toplantının ardından Lomis önderliğindeki Yunan lobisine, Türkiye’ye karşı mücadele sözü verdi ve 1974 sonbaharında, Türkiye’ye yönelik Amerikan askeri ambargosu lehine oy kullandı…” “…Biden’ın pozisyonu 90’lı yıllar boyunca hiç değişmedi. Türk ordusunun adayı terk etmesi gerektiğini; Türkiye’nin ısrarcı tutumunun ciddi sonuçlar doğuracağını ve Rumların barış istediğini, ancak Türklerin buna yanaşmadığını söyleyip durdu. Ekim 1990’daki bir Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısında Biden, Kıbrıs’taki statükonun kabul edilemez olduğunun Türkiye’ye en üst düzeyde açıkça belirtilmesi gerektiğini söyledi…” “FENER RUM PATRİKHANESİNİ ZİYARET EDEN İLK ABD BAŞKAN YARDIMCISI” “Başkan Yardımcısı Biden 3 Aralık 2011’de Türkiye’ye geldi ve ‘Fener Rum Patrikhanesini ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı’ olarak tarihe geçti…” “…Mayıs 2014’te, geçen 50 yıldan fazla bir süre içinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden en üst düzey ABD devlet yetkilisi olarak yeni bir ilke imza attı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada ise Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerine dair ‘stratejik ortaklık’ vurgusu yaptı. Sadece iki ay sonra Yunan Ortodoks Kilisesi Bienalinde yaptığı konuşmada ise üç temel başlığa değinecekti: ABD-Yunanistan ilişkilerinin sözde ‘Ekümenik Patrikhane’ üzerindeki etkisi, ‘Heybeliada Ruhban Okulu’ ve ‘Kıbrıs’ta devam eden ‘yasadışı’ Türk işgali”… OdaTv