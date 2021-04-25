Türkiye Hahambaşılığı Vakfı – Turkish Chief Rabbinate Foundation – Turkish Jewish Community 2021-04-25 I. Dünya Savaşının trajik şartlarında büyük felaket sonucu hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin anıldığı bu acı günde, Patrik Sn. Maşalyan’ın acıların politik amaçlara alet edilmemesi ifadesini destekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın “ortak tarih komisyonu” fikrine katılıyoruz.— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) April 24, 2021 As we commemorate the lives lost at the great tragedy that befall Ottoman Armenians during the events of World War I – we join the call of Patriarch Maşalyan to refrain from politicizing tragedies and support President Erdoğan's call for a "joint historical committee".— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) April 24, 2021 Share this:TwitterFacebook
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