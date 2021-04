Tatar’dan Biden’a tepki: Kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarıyla ilgili talihsiz açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. “Sayın Biden’ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum.” ifadesini kullanan Tatar, Türk ulusunun bulunduğu her coğrafyada azınlıkları koruduğunu, onların her türlü hak ve özgürlüklerini sağladığını kaydetti. Tatar, açıklamasında, “Siyasi amaçlar uğruna asil Türk milletinin şanla, şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanlar, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası’nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yıllarında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakmalıdırlar.” değerlendirmesinde bulundu. “Biden’ın 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin açıklamasındaki mesnetsiz iddiaları kınıyoruz” KKTC Dışişleri Bakanlığı da Biden’ın açıklamasını kınayan yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamasındaki mesnetsiz iddiaları şiddetle kınıyoruz. Türk ulusunun şanlı geçmişine gölge düşürmeyi amaçlayan bu açıklama, her zaman ana vatanımızın yanında olan KKTC için de yok hükmündedir.” ifadelerine yer verildi. Tarihi ve hukuki gerçeklerden yoksun bu açıklamanın ana vatan Türkiye’ye karşı düşmanlık besleyen siyasi bazı çevreleri tatmin etmek için yapıldığının aşikar olduğuna işaret edilen açıklamada, siyasi kazanımlar sağlamak güdüsüyle yapılan bu açıklamanın, tarihi gerçekleri değiştiremediği gibi yanlı ve öngörüsüz bu tür adımların Türkiye-ABD ilişkilerine olumsuz etkilerinin olacağı ve ABD’yi itibarsızlaştıracağı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin, hakikatlerin bilimsel gerçekler ışığında belgelerle ortaya çıkabilmesi için Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısı hala daha geçerlidir. Ayrıca tarihi bir konuyu, siyasetin gölgesinden uzaklaştırmak için yapılan bu çağrıya bugüne kadar kötü niyetli çevreler tarafından bir cevap verilmediği de hatırlanmalıdır. Bu siyasi açıklamanın düzeltilerek bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından atılmakta olan adımların desteklenmesi, izlenebilecek tek makul yoldur.” Milliyet Gazetesi