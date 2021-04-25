Soykırım gerilimi; ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 1915’in 106’ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında Ermeni Soykırımı’nı tanımasının ardından Türkiye tarafından ilk resmi adım geldi. ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı.

ANKARA- Türkiye, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanımasının ardından ilk resmi diplomatik adımını attı, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi’ye, “açıklamanın reddedildiği ve kınandığı” ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir.

Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir.” (DUVAR)

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