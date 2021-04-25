Son dakika… Joe Biden’ın skandal kararın arkasındaki isim!

İşte Ali Çınar’ın açıklamaları

Başkan Biden’ın açıklamasından sonra ABD medyası çok geniş şekilde bu konuyu ele aldı. Bilhassa Ermeni diasporasında sevinç çığlıklarının atıldığını birçok mesaj yayınladığını gördük. ABD kongresinde senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Türk düşmanı gibi isimler Biden’ı tebrik ederek tanımasının doğu iş olduğu gibi mesajlar verdiler. Tabi bazı Türk dostluk grubu üyelerini ve de 2 tane müslüman kongre üyesinin de Biden’ı tebrik ettiğini de altını çizmekte fayda var. Bunun dışında ABD’deki Türk toplumu tepkisini hem yazılı hem sözlü olarak gösterdi. Kaliforniya’da ve başkent Wasington DC’de Ermeni diasporalarının hem Biden’ın bu açıklamalarının kutlamayan hem de Türkiye’yi sözde kınamaya çalışan protestoları oldu. Buna karşı da ABD’deki Türk toplumu üyeleri bilhassa başkentte Türk ve Azeri bayraklarıyla beraber Ermenilere karşı karşıt gösteriler yaptığını söyleyebiliriz. Bugün de bunun gündemde olmasını bekliyoruz.

Biden’ın böyle bir sürpriz yapacağını birçok kez konuşmuştuk. Maalesef talihsiz bir açıklama oldu. Onurlu bir Türk tarihine Amerika veya başka bir ülkenin açıklama yapması iç siyasete karışmış bir durum. Biden’ın bu açıklamasının arkasındaki nedenlerini sıralayabilirim;

SKANDALIN ARDINDAKİ İSİM: KAMALA HARRIS

Kaybı yok, kaygısı yok. Bir dönem zaten yapacak. Ermeni-Rum lobilerine bir sözü vardı. Kamala Harris faktörü vardı. Sessiz kalmasına rağmen bence etkili oldu. Kaliforniya’dan gelmesi, Ermeni diaspoarsının ciddi desteklediği bir isimdi. Aynı şekilde ABD Kongresi’nde görülmediğiniz geçmiş yıllara nazaran büyük bir desteğin olduğunu görüyoruz. Bu sene ABD Dışişleri ve Pentagon’un sessiz kaldığını görüyoruz. Geçmiş dönemlerde, ‘Türkiye önemlidir, 24 Nisan’da dikkatli olalım’ telkinlerinin yapılmadığını bu sene çok müdahil olmadığını gördük. Bu nedenlerden dolayı da Joe Biden bildiğini yaptı. Bu talihsiz açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.

Milliyet Gazetesi