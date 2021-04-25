Son dakika haberleri: Yüzyılın iftirası Joe Biden’a nasıl söylettirildi? Ermeni Soykırımı yalanıyla ilgili çarpıcı gerçekler

Son dakika… Joe Biden’ın sözde Ermeni Soykırımı iddialarını ABD Başkanı olarak bu kelimelerle anması üzerine konuyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Ermeni soykırımı iddiaları ve 1915 olaylarına ilişkin araştırma, hukuki girişim ve çalışmaları olan Türk Musevisi iş adamı Doğan Kasadolu’dan Sabah.com.tr’ye çarpıcı açıklamalar geldi. Türkiye’de verdiği hukuk mücadeleleri ve İsrail’in Filistin saldırılarına karşı duruşu ile tanınan Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımı iddialarına ve ‘Soykırım’ ifadesi kullandırılan ilk başkan olmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sabah TV’de Ne Oldu programına konuk olan Kasadolu Ermeni lobicilik faaliyetlerinin Beyaz Saray üzerindeki etkisinden, bu faaliyetlerin online mecralarda sıkı sansüre kadar girişine dair pek çok konuda önemli tespitlerini aktardı.

“JOE BIDEN BİR YALANI DÜNYAYA DİKTE ETMEYE ÇALIŞIYOR!

ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI YÜZYILIN İFTİRASIDIR”

Sözde Ermeni soykırımı iddialarına dair pek çok beyanat ve hukuki girişimde bulunan Kasadolu “Joe Biden eliyle bir yalan dünyaya dikte edildi. Türkiye asla bir soykırım yapmamıştır. Bir konunun soykırım olması için belli şartlar aranır. Bunların başında da muhatap ırk soy ne derseniz bunun ortadan kaldırılma girişimi söz konusudur. Türkiye o dönem yaşanan olaylarda soykırım bir kenara o Ermeni çocuklarına bu vatanın evlatları olarak bakmış büyütmüş ve bugün o çocuklar Ermeni cemaatinin mensuplarıdırlar. Dolayısıyla iddia edilen soykırım ifadesi gerçek değildir ve bu Türkiye’nin üzerine atılmış yüz yılın iftirasıdır” dedi.

Kasadolu açıklamalarına şöyle devam etti

TÜRK VE MÜSLÜMANLARA SAYISIZ COĞRAFYADA YAPILAN KATLİAMLAR VAR

Eğer bir soykırımdan bahsedilecekse o zaman bu konudan bağımsız olarak Müslümanlara ve Türklere Balkanlarda orada burada yapılan onlarca zulüm sayısız katliam var. Bunların hepsini dile getirmeliyiz.

Tarihin olmadığını kanıtladığı bir olayı soykırım olarak niteleyenlere karşı bizler gördüğümüz zulüm ve katliamları neden dile getiremiyoruz?

LOBİ FAALİYETLERİMİZİ ARTTIRMALIYIZ

Burada Joe Biden ismi önemli değil. ABD Başkanının da bizzat içerisine alındığı bir operasyonla Türkiye’yi girmediği bir günahtan, işlemediği bir suçtan yargılamak isteyen bir yapı söz konusu. Bu nedenle çalışmalarımıza hız vermeli ve bundan sonraki çetin mücadelemizi firesiz ve ciddiyetle devam ettirmeliyiz. Lobi faaliyetlerine, dernek ve vakıflarla adam adama markaj yöntemiyle ilerlemeliyiz.

KIZILDERİLİ KARŞILAŞTIRMASINA GEREK YOK! BİZ BU SUÇU İŞLEMEDİK!

Bazı televizyoncu arkadaşların ABD’yi daha ağır katliamlarla suçlamak gibi bir karşılaştırmaya gittiğini görüyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı yok. Türkiye soykırım yapmamıştır. Nokta.

ABD’nin yaptığı katliamlar başka bir olgudur. Onlarla ilgili farklı davalar yürütülebilir. Siz kızılderili soykırımını katliamını ortaya koyarsanız burada bir soykırım yapmışız da onlar daha fazlasını yapmış gibi bir algı olur. Buna gerek yok. Türkiye işlemediği bir suçtan yargılanmak isteniyor. Olay budur.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/25/son-dakika-dogan-kasadolu-sozde-ermeni-soykirimi-iddialari-yuz-yilin-iftirasidir-turkiye-bu-sucu-islememistir