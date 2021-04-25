Perinçek’ten hükümete çağrı: ABD tehdidini görmeyen Türkiye’yi savunamaz

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye düşmanı açıklamalarını değerlendirdi. Perinçek, “ABD tehdidini görmeyen bir hükümet Türkiye’yi savunamaz’ ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu açıklamanın hukuki hiçbir değeri yok. Bu Biden’ın yumurtladığı bir uydurma. Ben yalnız bir hukukçu değilim. Ben Ermeni soykırımı yalanına karşı AİHM’de 3 dava kazanmış bir insanım. Bunun bir ‘soykırım’ olmadığını ben AİHM’e kabul ettirdim. Bu bütün Avrupa’da içtihat oldu. Bir mahkeme kararı yoksa, ‘soykırım’ yok. Biz bunu BM’ye de kabul ettirdik. Hatta sordular, BM Genel Sekreteri Sözcüsü “Yargı kararı olmadığı zaman, soykırım diye bir şey olmaz.” dedi.

‘MAHKEME KARARI YOKSA SOYKIRIM DA YOK’

Biz kazandığımız davalarda öyle kararlar çıkarttık ki bu içtihat oldu. 1915 olayları, Yahudi soykırımıyla aynı sınıflamaya girmez. Çünkü hakkında bir mahkeme kararı yok. Dolayısıyla mahkeme kararı yoksa soykırım da yok.

Hukuken bu işin esasını ortaya koymak lazım. Üzülerek belirtiyorum, biz BM Genel Sekreterine bu işin özünü öğretebilmişiz-ki bu işin özü AİHM kararıdır- Ancak çok üzülerek söylüyorum, Dışişleri Bakanlığımıza, İbrahim Kalın Bey’e, Ömer Çelik Bey’e, Fahrettin Altun’a kavratamamışız. Bu bir hukuk tartışması, bir tarih tartışması değil. Hala bu ülkenin yönetim kademelerinde olan arkadaşlarımız bunun bir hukuk meselesi olduğunu anlamış değiller. Devamlı tarihçilere havale etmek, tarih tartışmasında mevzilenmek yanlış. Bu işi anlamak mı istemiyorlar, ABD’nin karşısında duramıyorlar mı, onu anlamış değilim.

AİHM’in yerleşmiş üç kararından sonra yinelenen bir tek şey var, AİHM kararına göre; mahkeme kararı yoksa, soykırım yok.

Bu Türk hukuku değil, uluslararası hukuk. Bakın bunu bir tek devlet adamımız anlamış, Sayın TBMM Başkanı Şentop’a teşekkür ederim. Sayın Meclis Başkanı iki konuşmasında Perinçek-İsviçre davasına gönderme yaptı. Bir anayasa hukukçusu olduğu için olayı anlıyor. Ama Türk Dışişleri Bakanlığını ayıplıyorum. Mesele bana gönderme yapılması değil, benim buna ihtiyacım yok. Ama Doğu Perinçek’ten bahsetmeyip AİHM kararına gönderme yapsınlar. Bunu kim yapıyor? BM Genel Sekreteri… O kurumun sözcüsü ne diyor; Biden ne açıklarsa açıklasın, ‘soykırım’ yoktur. Ben Dışişleri Bakanlığından bunu beklerdim. Bunu söyleyemeyen bir Dışişleri Bakanlığı Türkiye’yi savunamaz. Bunları Türkiye’ye anlatmak zorundayım. Bu kafayla hiçbir sorunumuzu çözemezler.

‘BU KARARIN HUKUKİ DEĞERİ YOK, SİYASİ DEĞERİ BÜYÜK’

Biden Türkiye’ye karşı bir hücum borusu öttürüyor. Biden kim ya? Biden yargıç mı? Biden hakim mi? Biden boks maçında karar verebiliyor mu? Bu kararın hukuki değeri yok, siyasi değeri büyük.

Uluslararası bir hukuk var, bunu kabul etmek zorundayız ve biz orada her şeyi kazanmışız. Ancak bu beyefendiler, hiçbir kazancın farkında değiller veya farkında olmak istemiyorlar. Bu çok ayıp bir şey, böyle devlet yönetilmez. Bunları mazur görmeye çalışmayalım. TBMM Başkanı bunları görüyor ve söylüyor. Ama nasıl olur da koskoca Dışişleri Bakanlığı veya hükümetin başında olan insanlar bunları görmüyor?

Biden kalkıp ‘Ben Türkiye’ye karşı hücum borusunu öttürüyorum’ diyor.

‘ABD TÜRKİYE’Yİ BÖLMEK İSTİYOR’

ABD Türkiye’yi Türkiye’yi parçalamaya kalktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcı ‘ABD bizi bölmek istiyor, 3’te 1’i toprağımızı almak istiyor’ dedi. İşte bu gerçekleri görerek Türk milleti bir tavır alır. Dedeağaç’a ABD helikopterlerini Doğu Perinçek mi getirdi? Bütün bu silahları buraya yığan Amerika. Bugün en büyük tehlike ‘ABD ile gerilmeyelim’ anlayışıdır. Bütün namlular Türkiye’ye dönük.

‘İNCİRLİK ÜSSÜ DERHAL KAPATILMALIDIR’

Senin ülkenin tehdit ediyorlar tarih tartışması yapmıyoruz Amerika ile. Namlularını çevirmişler vatanımızı tehdit ediyorlar PKK’ya silah veriyor FETÖ’yü silahlandırıyor üzerimize sürüyor planları apaçık ortada. Sen bunu tarih tartışması arşiv tartışması bunlar algılanmadığını gösteriyor. Yükselen tehdidin. Burada yapılacak şey 1- İncirlik üssünü boşaltıyorsunuz gidiyorsunuz. 2- KKTC Kırım Abazya bunları birlikte tanıtıyoruz. Madem KKTC’nin ayrı devlet olduğunu söyledik. Ben şimdi Sayın Tayyip Erdoğan’a söylüyor soruyorum. Madem KKTC’yi ayrı devlet olarak kabul ediyoruz doğru bir politika. Peki kime tanıtacağız bunu. Amerika’ya mı Yunanistan’a mı tanıtacaksınız Fransa’ya mı tanıtacaksınız. Ben diyorum ki Abhazya Rusya Azerbaycan İran Çin bunlar tanımaya hazır ama doğru bir politika izlersek. 3- Suriye ile Türkiye derhal işbirliğine girmelidir ve PKK’yı Suriye’de bitirmelidir. Bakın Biden planlarını verilecek en önemli üçüncü cevap budur. Çünkü içeride Biden’ın en önemli adamları kim PKK HDP… Bakın bu tercihi Amerika Bize dayatıyor.

‘TÜRK MİLLETİ TEHDİDİN NEREDE OLDUĞUNU GÖRÜR’

Yani Amerika senin vatanını tehdit ediyorsa sende Amerika’ya karşı savunma tedbirlerini ve güvenliğini almak zorundasın. Böyle havaya karşı güvenlik tedbiri olmaz ki sabaha karşı güvenlik tedbiri olmaz ki neye karşı bir tehdit karşı… Ne ihtiyacı sizi tepeleme çalışıyor. Amerika Amerika’nın ihtiyacı yok ki. Sizi tepelemek istiyor. Türkiye’nin başına Meral Akşener’leri falan toplar getirir Tayyip Erdoğan’ı yıkar. Ondan sonra Türk Silahlı kuvvetlerini dağıtır. Meral Akşener gibilerini getirdi Türkiye’nin hükümetinin başına Bağdat’ta yaptığı gibi oturtulursa o zaman bu Amerika açısından meseleler çözülür. O da ancak silahlı olur. Başka türlü olmaz onu çok açık görmemiz lazım. Bakın biz eğer Amerika’nın bu tehditlerine karşı ittifak potansiyelimizi kullanmazsak eninde sonunda Doğu Akdeniz’de silahlı bir boy ölçüşme ile karşı karşıya geliriz. O zaman da çok pişman oluruz. Ben burada tarihi önünde bütün Türk milletine başta Sayın Cumhurbaşkanımıza hükümete bu uyarılarımı yapıyorum. Bu işin şakası yok. Nasıl 1. Dünya Savaşı’nda bizim düşmanımız Rus Çarlık’ıydı, İngiltere’ydi Fransa’ydı da biz kaçınılmaz olarak Almanya ile ittifak ettik çok doğruydu. Bugün de bize yönelen tehdit Amerika ve İsrail’den geliyor. Buna karşı bizim ittifak potansiyelimiz belli. Ama Savaşı böyle önleriz bakın bunu yapmazsak Savaş gelir tepemizde patlar. Savaşı önlemenin yolu caydırmaktır caydırmak da güçlü olur… Birde HDP Kapatılmalıdır 4. Madde. Bunu da söyleyeyim… Türk milleti bu söylediklerimizi %90 destekliyor onu da söyleyeyim. Türk milleti Amerika’nın tehdit olduğunu görüyor umarız Türkiye’nin hükümeti de Türk milleti gibi tehdidin nerde olduğunu görür ve tutarlı politikaları giderler.

https://aydinlik.com.tr/haber/perincek-ten-hukumete-cagri-abd-tehdidini-gormeyen-turkiye-yi-savunamaz-242086-5