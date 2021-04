Kardashianlar Biden’a teşekkür etti: Ermeniler için uzun bir yoldu

DUVAR – ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıması sonrası Ermeni televizyon yıldızı Kim Kardashian’dan teşekkür mesajı geldi.

Sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayan Kim Kardashian, ”Bir asırdan fazla bir süredir hakikat ve kabul için savaştıktan sonra, bugün Ermeni halkı umduğumuz ve dua ettiğimiz tanınırlığı aldı ve Başkan Biden 1915’teki katliamı bir soykırım ilan etti” dedi.

Kardashian, “100 yılı aşkın süredir gerçek için mücadele ettikten sonra Ermeniler Biden’n 1915’teki katliamı soykırım ilan etmesiyle beklediği ve dua ettiği tanınmayı aldı. Ermeni toplumu için uzun bir yoldu; her yıl soykırımın tanınmasına biraz daha yaklaştık. Sonunda o gün geldi. Kökenlerimle, Ermeni toplumlarıyla gurur duyuyorum. Başkan Biden’a her Ermeni’ye bugünü ve bu gerçeği bahşettiği için minnettarım. Hiçbir şey öldürülen Ermenileri geri getirmeyecek olsa da umarım aileleri biraz huzura erer. Her yıl bugün kaybettiklerimizi anmaya devam edeceğim ama artık soykırımın tanınmasıyla geçmişteki zulümlerin bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğimiz umuduyla yapacağım” ifadelerini kullandı.

Kardashian ailesinin bir diğer üyesi Khloe Kardashian da bir açıklama yayınlayarak, ”1915’te 1.5 milyon Ermeni katledildi ve işkenceye tabi tutuldu. 106 yıl önce meydana gelen soykırımı tanıdığı için Biden’a teşekkür ederim” dedi. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar