Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyada paylaşılan videoya tepki: En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj

25 Nisan 2021 Pazar, 20:58

ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlaması gündemdeki yerini koruyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yandaş medyanın “İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı iddialarına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı” diyerek servis ettiği ve sosyal medyada da yer alan videoyla ilgili sert bir paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, sosyal medyada ifadelerinin çarpıtıldığı ve montaj yapıldığını söylediği videonun orijinal halini paylaştı.

Videoya ilişkin, “En iyi yaptıkları şey montaj, dublaj” tepkisini gösteren Kaftancıoğlu, “Fetö’den öğrenmiş olsalar gerek ama görünen o ki onu da tam öğrenememişler” ifadelerini kullandı.

“Günlerdir siyasetçi kılığındaki trollerin paylaştığı videonun 8. ve 9. saniyesine dikkatinizi çekerim” diyen Kaftancıoğlu “Yalanlarınızda boğulacaksınız!” tepkisi gösteren Kaftancıoğlu, paylaşımında montajlanmış ve orijinal videolara yer verdi.

Cumhuriyet Gazetesi