Guldexwînler açmaya başladı

Hristiyan rivayetlerine göre; Hz.İsa’nın çarmıha gerilişine şahit olan Meryem’in gözyaşlarının düştüğü yerde Ters Lale yetişiyor. Bir efsaneye göre de Ferhat’la Şirin’in kavuşamaması nedeniyle Ters Lale’nin boynu bükük, rengi kırmızıdır.

Kürt kentlerinde nadir bölgelerde yetişen Kürtçe ismiyle “guldexwîn” denilen ters laleler açmaya başladı.

Mezoptamya Ajansı’ndan Müjdat Can, karların yavaş yavaş erimesiyle açan guldexwînleri fotoğrafladı.

Van’ın Gevaş ilçesinde sarı ve kırmızı renkli laleler. Soğangiller familyasında yer alan ters laleler endemik bir bitki.

Ters laleler birçok din ve kültür için hüznün sembolü kabul edilmiş, efsanelere konu olmuştur. Hristiyan rivayetlerine göre; İsa’nın çarmıha gerilişine şahit olan Meryem’in gözyaşlarının düştüğü yerde Ters Lale yetişmeye başlamıştır.

Müslüman söylencelerine göre; Hasan ve Hüseyin’in Kerbela’da katledilişlerinden dolayı ve başka bir efsaneye göre ise Ferhat’la Şirin’in kavuşamaması nedeniyle Ters Lale’nin boynu bükük, rengi kırmızıdır.

Laleler, Van, Dersim, Muş, Şırnak, Batman ve Hakkari gibi kentlerin yüksek kesimlerinde yetişiyor. Ülke sınırları dışında ise Pakistan, İran, Afganistan ve Rusya’da yetişiyor. Laleler, 1400-2500 rakımları arasında açıyor. (RT)

bianet