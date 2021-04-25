Ege iş dünyasından Biden’in 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesine tepki

Halil Şahin

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Ege Bölgesi iş dünyası temsilcileri ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Biden’in tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, hukuki temelden yoksun açıklamalarının, Türkiye ile ABD arasında belirlenen büyük hedeflerin gerçekleşmesinin ötelenmesine yol açabileceğini belirtti.

“ABD önce kendi tarihine baksın.” ifadesini kullanan Eskinazi, Türkiye’nin 1981’de bu süreçten zarar görmediği gibi bu sefer de zarar görmeyeceğini vurguladı.

Eskinazi, ihracatçılar olarak tarihi olayların tarihçilerin değerlendirmesine bırakılmasını düşündüklerini belirterek, “Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesiyle hareket ettiğini bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

“Siyasi çıkar peşinde olan devletler öncelikle kendi tarihleriyle yüzleşmelidirler. Camdan evi olanlar komşusunun camına taş atarken bir değil iki kez düşünmeliler.”

“Tarihi ve hukuki kıymeti yok”

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesinin büyük bir talihsizlik olduğunu belirtti.

Tehcir sırasında ve sonrasında meydana gelen, sonuçları üzücü olayların soykırım olarak nitelendirilmesinin tarihi gerçeklerle örtüşmediğini ifade eden Karabağlı, tarihi olaylar hakkında siyasetçilerin değil, tarihçilerin ve araştırmacıların gerçekleri gün yüzüne çıkarması gerektiğini vurguladı.

Biden’ın söyleminin tarihi ve hukuki kıymetinin bulunmadığını, sadece siyasi bir söylem olduğunu belirten Karabağlı, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihsel olayların günümüzün siyasi koşullarına göre yeniden gündeme getirilmesi, olaylardan etkilenmiş halklara da saygılı bir tutum değildir. Bu konulardaki siyasi çıkışlar konunun sağlıklı bir zeminde ele alınmasını zorlaştırmakta ve konuların çarpıtılmasına yol açmaktadır. Toplumlar arasındaki uzlaşıya darbe vuran soykırım açıklaması, bölgede ortaya çıkan iş birliği imkanlarına ciddi şekilde zarar vermektedir. ABD Başkanını bu vahim hatasını düzeltmeye, tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bazı çevrelere hizmet etmek yerine, dostluk içinde yaşayan Türk ve Ermeni halkları arasında diyalog ortamının geliştirilmesine ve bölgedeki barış vizyonuna katkıda bulunulmasına yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz.”

AA