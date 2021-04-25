DEVA Partili Metin Kaşıkoğlu, HDP’ye “Umarım soyunuz tükenir” dediği paylaşımı sildi

DEVA Partisi kurucularından Metin Kaşıkoğlu, Ermeni Soykırımı’na ilişkin açıklaması nedeniyle HDP’yi hedef aldı. Kaşıkoğlu, HDP’ye “Umarım soyunuz tükenir” dediği paylaşımını daha sonra sildi.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski AKP Milletvekili Metin Kaşıkoğlu, HDP’nin Ermeni Soykırımı’na ilişkin açıklamasını alıntılayarak “Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir” ifadesini kullandı. Kaşıkoğlu, gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silerek başka bir metin yayınladı.

Kaşıkoğlu, HDP’nin “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” başlıklı açıklamasını alıntılayarak “Yarın PKK’ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir” ifadelerini kullandı.

Kaşıkoğlu, gelen tepkiler üzerine bu ifadeleri kullandığı tweet’i sildi ve başka bir metin yayımladı.

Kaşıkoğlu, yayımladığı metinde bu sözleri iyi niyetle sarf ettiğini ancak maksadından koparıldığını iddia etti.

Metin Kaşıkoğlu’nun Twitter paylaşımını silmesinin ardından yayımladığı açıklama

(HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi