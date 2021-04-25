DEVA kurucusundan HDP’ye: Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir

DUVAR – DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve eski AK Parti Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu, HDP’nin Ermeni Soykırımı’na ilişkin açıklamasına tepki gösterirken “Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir” ifadesini kullandı.

Yarın PKK’ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle.

Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir. https://t.co/GNiFiZQC0H

— Metin Kaşıkoğlu (@metinkasikoglu) April 24, 2021

Avukat Kaşıkoğlu, Twitter hesabından HDP’nin Ermeni ‘Soykırımı utancıyla yüzleşin!’ açıklamasını alıntılayarak “Yarın PKK’ya da soykırım yapıldı dersiniz siz bu zihniyetle. Umarım sizin de soyunuz tez zamanda tükenir” diye yazdı. Birçok kullanıcı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın adını etiketleyerek Kaşıkoğlu’na tepki gösterdi.

‘İSTİSMAR EDİLMEYE ÇALIŞILDI’ DİYEREK PAYLAŞIMI SİLDİ

Kaşıkoğlu tepkiler üzerine bir ‘özür’ açıkalması yayınlarken, iyi niyetli olduğunu savundu ve sözlerinin istismar edildiğini idda etti. HDP’yle ilgili tweet’ini silen Kaşıkoğlu yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 24 Nisan 2021 tarihli “Ermeni Soykırımı Utancıyla Yüzleşin” açıklamasına yönelik eleştirel Twitter paylaşımımın, bağlam ve asıl maksadından kopartılarak, hiçbir zaman benimsemediğim ırkçılık ve Kürt düşmanlığı boyutuna evirilmeye çalışıldığını, bu durum nedeniyle bazı Kürt vatandaşlarımızın samimi olarak üzüntü duyduklarını müşahede etmekteyim.

Türkiye’de siyaset yapma iddiasında bulunan bir siyasi partinin, bu kadim topraklarda 1915 yıllarında yaşanmış karşılıklı büyük acılarla ilgili, tarihi gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde “SOYKIRIM” ifadesini kullanıp, bununla ülkemizin yüzleşmesini istemesi üzerine yaptığım paylaşımdan asıl maksadım;

Ülkemizin tüm insanlarının birlik, beraberlik ve birlikte yaşama ideallerine zarar verici nitelikte gerçekleştirilen siyaset zihniyeti ve anlayışının sona ermesi istek ve beklentisidir. Tüm iyi niyetimize ve asıl maksadımıza rağmen, bir kesim tarafından ısrarla maksadından koparılarak istismar edilmeye çalışılan paylaşım nedeniyle samimi şekilde üzülen ve kalbi kırılan tüm vatandaşlarımızdan özür diler, haklarını helal etmesini dilerim.

Bu minvalde art niyetli kişilerin daha fazla manipülasyonuna fırsat vermemek adına ve farkına varmadan kalplerinin kırılmasına neden olduğum tüm insanlara duyduğum saygıdan ötürü platformda yaptığım paylaşımı da kaldırıyorum.

Tüm kamuoyuna saygılarımla arz ederim. (HABER MERKEZİ)

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