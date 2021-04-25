Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye önümüzdeki gün ve aylarda karşılık verecek

ABD’nin 1915’i soykırım olarak tanımasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Önümüzdeki gün ve aylarda, farklı şekil, çeşit ve derecelerde bir karşılık verilecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan mesajında ‘Ermeni Soykırımı’nı tanımasının ardından iktidar ve muhalefetten çeşitli tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Biden’ın açıklamasının ‘korkunç, talihsiz ve dayanaksız’ olduğunu savundu.

‘SON DERECE TAHLİHSİZ VE ADİL OLMAYAN BİR AÇIKLAMA’

İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan Kalın, “ABD Başkanı Joe Biden’ın bu korkunç açıklaması son derece talihsiz ve adil olmayan bir açıklama. Tamamen reddediyoruz, kınıyoruz. Açıklama tarihi gerçeklerle de desteklenmiyor. Yasal bir temeli yok” dedi.

Türkiye’nin söz konusu açıklamaya zaman içinde cevap vereceğini söyleyen Kalın, “Önümüzdeki gün ve aylarda, farklı şekil, çeşit ve derecelerde bir karşılık verilecek” ifadelerini kullandı.

“Siyasi olarak bakarsak, bu sorumsuzca ve yapıcı olmayan bir açıklama. Karabağ’ın özgürleştirilmesinden sonra Ermenistan ile normalleşme girişimleri dahil Türkiye’nin içinde bulunduğu hiçbir sürece katkısı da yok” diyen Kalın, “Tabiki Türkiye-ABD ilişkilerine de etkisi olacak” dedi.

2005 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arşivleri açarak ortak bir komitenin bu konuyu incelemesi teklifini hatırlatan Kalın, Ermenistan tarafının bu çağrıya, kendi iddialarını boşa çıkaracağını bildikleri için cevap vermediğini savundu.

‘TARİHİ GERÇEKLERLE DESTEKLENMİYOR’

Kalın, Türkiye’nin bu skandal açıklamaya karşılık vermeye devam edeceğini söyledi. Kalın, “Tüm bunların tek bir kelimeye indirgenmesi ve Türklerin bunda dahli olduğunun, Osmanlı ecdadımızın soykırım eylemlerine dahli olduğunun ima edilmeye çalışılması korkunç, şoke edici. Bu, tarihi gerçeklerle de desteklenmiyor” dedi.

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