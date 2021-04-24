Yunanistan Dışişleri Bakanı: Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması insanlığın borcudur

Ermenistan’a dost olan ülkelerin liderleri Ermeni Soykırımı tanıma çağrısında bulunmaya devam ediyorlar.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias onların arasındadır.

Kendi resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias şu ifadelere yer verdi:

“Hafızanın korunması ve Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanıma sürecinin genişletilmesi tüm insanlığın asgari borcudur. Bir daha asla!”

Yunan Dışişleri Bakanı paylaşımına şu haştagları da ekledi: #ArmenianGenocide #NeverForget

ERMENİ HABER AJANSI