Yeni zulmü durdurması gereken soykırımın tanınması ve kınanmasıdır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj gönderdi.

“Sevgili yurttaşlar,

Bugün, on yıllardır olduğu gibi, Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarını anıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin ceza politikalarına kurban giden 1,5 milyon şehidimize saygılarımızı sunuyoruz.

106 yıl önce, 20. yüzyılın ilk soykırımı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Jön Türk hükümeti tarafından ve fikriyle gerçekleştirildi. O günlerde yaşananlar büyük güçler tarafından insanlığa ve insan medeniyetine karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirildi.

Ermeni halkı beşikte yaşama hakkından mahrum bırakıldı. Katliamlara maruz kaldı ve memleketinden sürüldü, insanlık dışı ve benzeri görülmemiş ölçekte acı çekti. Halkımızın kültürel ve dinsel mirasına verilen zarar değerlendirmeye tabi ve telafisi mümkün olmadı.

Yunanlılar, Asurlular ve Pontuslu Yezidiler de bizimle birlikte vatanlarından mahrum kaldılar. Ermenilerimiz için bu kardeş halklar da imha edildi, anavatanlarında yaşama hakkından mahrum bırakıldı.

Bu korkunç suçların suçluları kimlerdi, bunlardan kimler sorumluydu? Cevap kesin Osmanlı İmparatorluğu’nun Jön Türk hükümeti Türkçülük ve Pan-Türkizm ideolojisine sahip, temel hedeflerinden biri tek etnik ve boyutlu bir Türkiye yaratmaktı.

II.Dünya Savaşı sırasında Yahudi halkına yönelik soykırım, Almanya Nazi Partisi önderliğinde gerçekleştirildi. Altı milyon Yahudi, Holokost’un kurbanı oldu. Savaştan sonra failler adalete teslim edildi ve hak ettiği cezayı aldı. Soykırımlara yön veren ideoloji de kınandı. Nazizm haklı olarak suçlu bir ideoloji olarak etiketlendi ve bugün dünyadaki hiç kimse onu savunmak için bir şey söylemeye cesaret edemiyor.

Ancak tarihsel koşullar nedeniyle aynı şey Ermeni Soykırımı vakasında gerçekleşmedi. Birincisi, geçen yüzyılın ilk yarısında, devlet tarafından işlenen bu kadar büyük suçların hesabını verecek hiçbir adalet mekanizması geliştirilmemişti. Soykırım terimi bile yoktu.

Dahası, Ermeni halkı davalarını takip etme fırsatından mahrum bırakıldı. Soykırımdan sonraki ilk on yıllarda diasporanın sesi yeterince duyulmuyordu. Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın sona ermesine kadar, Sovyet Ermenistan’ı genel olarak konuyu takip etme fırsatından mahrum kaldı.

Ermeni diasporası, İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen on yıllarda Ermeni Soykırımı’nın tanınması meselesini duyulur hale getirmeyi başardı. Ancak dünyanın iki kutuplu olduğu bir dönemde Pan-Türkçülük tarihi bir geçmiş olarak kabul edildi. Ermeni Soykırımı ve onu doğuran ideoloji cezasız kaldı. Cezasız kalan suçlar ve onları besleyen ideolojiler tekrarlama ve yeniden ortaya çıkma eğilimindedir.

İkinci Karabağ Savaşı, Artsakh’ta Ermeni halkının imhasını amaçlayan Azeri-Türk saldırısı, Türkiye’nin hırslı dış politikası, Ermenistan’a yönelik toprak özlemleri soykırım ideolojisinin canlanmasının delilleridir. Ermeni karşıtlığı, Pan Türkçülüğün özünde yer alır ve bugün onun en iğrenç tezahürlerini Azerbaycan’da o ülkenin yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz.

Bu neo-Pan-Türk tehdidine cevabımız ne olmalı? Sadece demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine inşa edilecek güçlü, modern ve güçlü müttefikleri olan Ermenistan. Aynı zamanda, sadece bir suçun kınanmasının geleceğin yeni suçlarını durdurduğu da yadsınamaz ve Ermeni Soykırımı’nın dünyanın farklı ülkeleri tarafından tanınmasını çok takdir ediyor ve önemsiyoruz.

Ancak bu, hiçbir şekilde bölgesel diyaloğun reddi olarak yorumlanamaz.

Ancak eşitlik ilkesi üzerine gerçekleşebilir. Ermeni Soykırımı’nın varlığını asla sorgulamayacağız ve hiç kimsenin herhangi bir Ermeni veya Ermeni Diaspora siyasi akımının masum kurbanlarımızın anısına ihanet edeceğini ve Ermeni Soykırımı’nın suç ortağı olacağını düşünmeyeceğiz. Yeni zulmü durdurması gereken, soykırımın tanınması ve kınanmasıdır.

Sevgili yurttaşlar,

24 Nisan, milletimizin, halkımızın geçmişi ve geleceği hakkında düşünmek için en zorlayıcı an, kendini tanıma, güçlü yönlerimizi ve eylemlerimizi değerlendirmek için en uygun fırsat. Bundan çıkarılabilecek en önemli sonuç şudur. Geçen yüzyılın başında halkımızın karşılaştığı zorluklar bugün hala var. İkinci Karabağ savaşı bunun canlı bir kanıtıydı. “Sadece lider bir ekonomiye, modern bir güvenliğe ve siyasi sisteme sahip olan ve tüm Ermenileri etrafında birleştirecek olan Ermenistan bu zorluklarla başa çıkabilir.”

Ermenistan Kamu Radyosu