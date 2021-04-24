The Jerusalem Post: “İsrail, Ermeni Soykırımı’nı artık tanımalıdır”

“The Jerusalem Post”, yayınladığı “İsrail, Ermeni Soykırımı’nı tnaımalı” başlıklı makalesinde şöyle yazıyor: “Dünyada yeni kırımların yaşanmayacağından emin olmamız için olayları kendi isimleriyle adlandırmamız gerek”.

Bir devlet olarak Holocaust’tan sonra kurulan İsrail’de bugüne kadar hala Ermeni Soykırımı’ndan çok az konuşuluyor. Bunun sebebi, Naziler tarafından 6 milyon hemşerisinin yok edildiğine tanıklık edenlere ev olan bu Yahudi devletin, henüz Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımamış olmasıdır. Ve bu durumun artık değişme zamanı gelmiştir”.

Bu yıl ABD Devlet Başkanı Joe Biden’in, Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağı yönünde olumlu haberlerin alındığını vurgulayan gazete, bugüne kadar hem ABD, hem İsrail tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmamış olmasını sebebinin, Türkiye ile ilişkilerinin gerginleşmesinden kaçınmaları olduğunun altını çizdi.

İsrail Parlamentosu milletvekilileri Tamar Zandberg (2018), daha sonra Jair Lapid ile Gideon Saar, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarıları hazırladı, ancak İsrail hükümeti bu girişimlere karşı çıkarak önerleri her defasında reddetti. Bunun sebebinin İsrail’in, Ermenistan ile çatışmada apaçık bir şekilde Azerbaycan’a destek veren Türkiye ile ilşikilerini geliştirmek istemesi olduğunu yazan gazete, Dağlık Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan’a İsrail tarafından silah satışının da bunun en net ifadesi olduğunu vurguladı.

Ancak Ermeni Soykırımı’nın tanınma zamanının artık geldiğine dikkat çeken “The Jerusalem Post”, Yakın Doğu’da antisemitizm sergileyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan korkmaya gerek olmadığını vurgulayarak: “İsrail, Ermeni Soykırımı’nı tanımalıdır. Bu basit bir yasadır. Knesset’in, bu yasayı kabul etme zamanı gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI