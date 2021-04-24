Paylan: Biden değil Türkiye yüzleşmeli

Milletvekili Garo Paylan, ABD Başkanı’nın “soykırım” demesini bianet’e yorumlarken, “Halkımızın acısı başka parlamentoların konusu. Bu topraklarda yaşayan her beş kişiden biri Ermeniydi. Bu yokluğun adı konmalı” dedi.

Pınar Tarcan

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915 yılındaki Ermeni tehcirini “soykırım” olarak niteledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Garo Paylan, Biden’ın soykırım kelimesini kullanmasınının ardından bianet’e konuştu:

“Halkımızın acısı başkalarının konusu”

“Ermeni soykırımı bu topraklarda yaşandı ve bu konudaki adaletin ancak bu topraklarda gerçekleşebileceğine inanıyorum.

Biden’ın bunu Ermeni soykırımı olarak tanımlaması elbette kapsayıcı ama bence Biden’ın söylediklerinden çok Türkiye’nin bakışı önemli ama Türkiye maalesef yüzleşmekten çok uzakta.

Halkımızın acısı başka parlamentoların konusu oluyor. Bu konuyu tekrar Türkiye gündemine taşımalıyız.”

TIKLAYIN – “Bazı şeyler asla unutulmamalı, Ermeni soykırımı gibi”

“Türkiye’de beş kişiden biri Ermeniydi”

Türkiye’den gelen “Kimseden tarih dersi alacak değiliz” yönündeki ilk açıklamaları da değerlendirmesini istediğimiz Paylan, şunları söyledi:

“Güneşi balçıkla sıvayamazsınız, bu topraklarda yaşayan her beş kişiden biri Ermeniydi. Bugün onlar yoklar, bu yokluğa da ‘olaylar’ diyorlar.

Bu yokluğun adını koymak zorundayız. Biz bu yokluğun adını koymadığımız sürece, bu yokluğun adını başkaları koyacaklar.

Ben bu yokluğun adının Türkçe ve Ermenice olmasını istiyorum. Bu toprakların dilinden olmasını istiyorum.

Adaletin bu topraklarda sağlanmasını istiyorum ve bunun için mücadele ediyorum.

Bunun adının Türkiye siyasetince konulması lazım, bunu da ancak sivil toplum, aydınlar ve medya önünü açabilir.

Hala Talat Paşa isimli sokaklar ve okullar var. ”

Türkiye resmi olarak nasıl bakıyor?

Türkiye makamları, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan birçok Ermeninin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı kuvvetleri ile çatışmalarda öldürüldüğünü kabul ediyor.

Ancak rakamlara itiraz ediyor ve cinayetlerin sistematik bir şekilde düzenlendiğini ve bir soykırım teşkil ettiğini reddediyor.

Ermeni vekil Paylan’ın her yıl 24 Nisan’da verdiği “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, her yıl tartışılmadan reddediliyor.

Ermeni soykırımını tanıyan ülkeler

Dünya genelinde 29 ülke Ermeni soykırımını resmen kabul ediyor:

Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Ermenistan, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Kıbrıs Cumhuriyeti, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Suriye, Şili, Uruguay, Vatikan, Venezuela, Yunanistan, Suriye.

ABD, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avustralya, İran, İsrail’inde aralarında olduğu, ülkelerde ise soykırım resmen tanınmamış olsa da belli bölge ve eyaletlerde tanınıyor.

Örneğin ABD’de yer alan 50 eyaletten 41’inde de Ermeni soykırımı kabul ediliyor.

Ayrıca Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da soykırımı kabul eden kuruluşlar arasında.

(PT)

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