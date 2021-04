Nancy Pelosi: Joe Biden Ermeni Soykırımı’nı tanıyarak tarihi bir adım attı

DUVAR – ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıması ülkesinde geniş yankı buldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Biden’ın tarihi bir adım attığını söylerken, Temsilciler Meclisi Başkanı Alexandria Ocasio-Cortez de soykırımdan etkilenen ailelerin bu açıklamayla bir miktar huzur bulmasını umduğunu söyledi.

Nancy Pelosi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Ermeni Soykırımı’nda gaddarca öldürülen 1.5 milyondan fazla Ermeniyi hatırlıyoruz. Bu çirkin suçların inkârıyla savaşarak ve bu vahşeti adıyla, yani soykırım olarak tanıyarak, onların yaşamlarını onurlandırmalıyız” dedi.

Today we remember the 1.5+ million Armenians who were brutally murdered in the Armenian Genocide. We must honor their lives by combating denial of these heinous crimes and recognizing this brutality for what it was: genocide. https://t.co/l9yssuUFTS

Pelosi, Biden’ın soykırımı tanıması hakkında şu ifadeleri kullandı: “Başkan’ın, Kongre’nin Ermenilere yapılan barbarlığın soykırım olduğunu ilan ettiği 2019 tarihli kararının ardından, Ermeni Soykırımı Günü’nü resmen tanıyarak tarihi bir karar almasıyla kalplerimiz mutlulukla doldu.”

‘Tarihin en karanlık bölümlerinin görmezden gelinmesi halinde insanların bunları tekrarladığını’ belirten Pelosi, “Bu anma gününde, nefrete ve şiddete karşı güçlü durmaya yemin edelim; tüm dünyanın çocukları için umut, barış ve özgürlükle dolu bir gelecek inşasına bağlılığımızı yeniden ortaya koyalım” ifadelerini kullandı.

‘GERÇEĞİN SÖYLENMESİ İYİLEŞME YÖNÜNDE BİR ADIMDIR’

Demokrat Parti’nin ilerici kanadından Alexandria Ocasio-Cortez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gerçeğin söylenmesi ve adaletsizliğin bütünüyle teslim edilmesi, iyileşme yönünde en önemli adımlardan biri olabilir. Ermeni soykırımını teslim etmenin vakti çoktan gelmişti ve bu günün, etkilenen aileler ve topluluklara bir miktar huzur getirmesini umuyorum” dedi.

Truth-telling and full acknowledgment of injustice can be one of the most important steps towards healing.

Acknowledging the Armenian genocide is long overdue, and I hope this day brings some degree of peace to impacted families and communities as we move forward together. https://t.co/2HCRViIRqi

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 24, 2021