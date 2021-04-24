Muharrem İnce’den “soykırım” iddialarına tepki: Yalan

Muharrem İnce, Twitter’dan “Tarihi olayların tanımlanması siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Soykırım iddiası ise yalanları temel almaktadır.” açıklaması yaptı.

CHP’den ayrılarak Memeleket Hareketi’ni kuran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 24 Nisan ile ilgili tartışmalara ilişkin düşüncelerini paylaştı. İnce, “1915 Ermeni yalanları” notuyla açıklamasının İngilizce çevirisini de paylaşımına ekledi.

“Tarihi olayların tanımlanması siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir.” diyen Muharrem İnce, “Soykırım iddiası ise yalanları temel almaktadır.” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Tarihi olayların tanımlanması siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Soykırım iddiası ise yalanları temel almaktadır.



Description of historical events is not the job of politicians but the job of historians. The Claim of "genocide" is based on blatant lies.#1915ArmenianLies — Muharrem İNCE (@vekilince) April 24, 2021

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muharrem-inceden-soykirim-iddialarina-tepki-yalan-1830750