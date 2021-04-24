Katolikos Aram I: Erdoğan, Suriye ve Bölgede Güvenliği ve İstikrarı Bozmaktan Sorumludur – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

BEYRUT – Ermeni Ortodoks Katolikosu Aram I, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rejiminin izlediği yayılmacı politikaları kınayarak, bu rejimin Suriye ve bölge ülkelerinde güvenlik ve istikrarı bozmaktan sorumlu olduğunu belirtti.

Aram I, bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Antelias’taki Ermeni Ortodoks Katedrali’nde, Osmanlılar tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırımı anma münasebetiyle düzenlenen ayin sırasında yaptığı konuşmada, “Arap dünyasının geçmişte yaşadığı ve bugün yaşadığı acı deneyim, Arap ülkelerini Türk rejiminin nüfuzlarına ve bölgedeki olumsuz sonuçlarına karşı tetikte ve ihtiyatlı olmaya sevk etmelidir” dedi.

Katolikos Aram I, “haklarımızı talep etmenin adil, doğru ve kutsal olduğunu, çünkü soykırıma maruz kalmış insanların haklarını tanıyan uluslararası hukuka göre belgelenen tarihsel gerçeklere dayandığını” vurguladı. Katolikos ayrıca, “Ermeni halkının tüm insani yetenekleriyle ve milli enerjisiyle mücadelesine devam edeceğini ve meşru haklarına sahip çıkacağını” dile getirdi.

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