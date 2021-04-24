Kanada İnsan Hakları Müzesi Müdürü, Ermeni Soykırımı’nın anısına bir video mesaj yayınladı

Kanada İnsan Hakları Müzesi’nin Müdürü İsha Khan, geçmişte yaşanan haksızlıkları hatırlayarak ortak gelecek yaratmak gerektiğini dile getirdi.

Ermeni Soykırımı’nın 106. anma yıldönümü vesilesiyle yayınladığı video mesajda Khan, “Yaşananları asla unutamayacağız, soykırımların ve insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalarımızı asla durduramayız, çünkü bu olaylar sadece geçmişi ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

Kanada İnsan Hakları Müzesi’nde Ermeni Soykırımı’nın ve onu takip eden diğer soykırımların tarihinin temsil edildiğini anlatan İsha Khan, son yıllarda yaşanan katliamlarla ilgili delillerin sergiye eklenmesi için serginin büyüyeceğini üzüntüyle ifade etti.

Khan, “En karanlık zamanlarda bile ümit ve ışık vardır. Müzede bu kayıp ve kahramanlık hikayeleriyle kurbanları anıyoruz. Böylece, tüm insanların özgür ve eşit, onurlu bir hayat yaşamak için doğduğunu dikkate alarak, adaletin yerine getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI