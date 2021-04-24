İtalyan Milletvekili Ermeni Soykırımı’nın tanınması önemseyip Erdoğan’ın cezasız kalmaya devam ettiğini ifade etti

İtalya Parlamentosu’nun ve Avrupa Parlamentosu’nun Milletvekili Susanna Ceccardi Ermeni Soykırımı’nın tanınması çok önemli bir adım olarak tanımlayıp bunu inkar eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cezasız kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Onun sözlerine göre Ermeni Soykırımı hatırlamak adalete yönelik bir adım atmak demektir. Eğer bu trajedinin anması 1915-1922 yıllarında yok edilen halkı geri getiremiyecekse bile yine de bu gerçeklerle yüzleşilmesi en azından inkara son verebilir.

İtalya da dahil olmak üzere bütün Avrupa Türkler tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nı tanıdı, fakat buna rağmen bunu inkar eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cezasız kalmaya devam ediyor ve ceza almak yerinde işgalci politikasını da bir taraftan sürdürüyor.

Erdoğan hiç çekinmeden Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurma hayalini gizlemiyor bile ve ülkenin içinde de insan haklarına darbeler indirmeye devam ediyor kendisine muhalif olanları farklı yöntemlerle susturmaya çalışıyor.

İtalyan Milletvekili bunları anlatırken video konuşmasını 1915 tarihinde Trabzon’da İtalya’nın Konsolu olan Giacomo Gorrini’nin sözleriyle bitirdi:

Gorrini 1915 Soykırımını böyle izah etmişti:

“Bu suçsuz insanların katliamı, görülmeyen ve duyulmayan bir kara sayfaydı, insanlık, Hristiyanlık ve milli kutsal değerlere yönelik açık bir saldırı.”

Daha sonra Giacomo Gorini Ermeni devletin tanınması için büyük çabalar harcadı ve hayatın sonuna kadar, 1950 yılına kadar bu korkunç olaylarını hafızasında yaşattı.

İtalyan Milletvekili Susanna Ceccardi onun sözlerine atıfta bulunduktan sonra iu ifadeleri dile getirdi:

“Şimdi tarihin bu kara sayfasının dünya tarafından tanınması bize bağlıdır.”

ERMENİ HABER AJANSI