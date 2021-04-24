İsveç Sol Parti: Seyfo soykırımı kabul etmenin zamanı

İsveç Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar, yaptığı açıklamada İsveç Hükümeti’nden parlamentonun 2010 yılında aldığı Seyfo soykırımı kararını yürürlüğe koymasını istedi.

Murat KUSEYRİ

İsveç Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar, partinin internet sitesinden yaptığı görüntülü açıklamada İsveç Hükümeti’nden parlamentonun 2010 yılının mart ayında aldığı Seyfo soykırımı kararını yürürlüğe koymasını istedi.

Bundan 106 yıl önce Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni, Asuri-Süryani-Keldani ve Pontus Rumlarına soykırımı yapıldığını hatırlattı. 2010 yılında aralarında Sol Parti’nin de yer aldığı partilerin soykırımının kabul edilmesi için parlamentoya verdikleri önergenin kabul edildiğini hatırlatan Nooshi Dadgostar, parlamento kararının memnuniyetle karşılandığını hatırlattı. “Ne yazık ki bu kararı bugüne kadar hiç bir hükümet yürürlüğe koymadı” diyerek bugüne kadar iş başına gelen sağcı ve sosyal demokrat hükümetlere tepki gösteren Dadgostar, İsveç Hükümeti’nin Seyfo soykırımını tanıması ve bunu Türkiye devletine bildirmesini istedi.

İsveç’te “Zaman bütün yaraların kapanmasını sağlar” deyiminin sık sık kullanıldığına dikkat çeken Sol Parti lideri, “Bu gerçek değil. İyileşme için soykırımın kabul etmek ve yüzleşmek gerekir” dedi. Soykırım kurbanlarının anılarının yaşatılması ve tarihten öğrenilmesi için soykırımının kabul edilmesinin önemine değinen Dadgostar, bunun Türkiye’nin demokrasi yönünde mesafe kaydetmesi için zorunlu olduğunu söyledi.

Soykırımın yıldönümü dolayısıyla Evrensel’e açıklamalar yapan Sol Parti Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Håkan Svenneling, 2010 yılında İsveç Parlamentosu’nun ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kongresinin 1915 yılında olanları soykırım olarak kabul ettiğini hatırlattı. Bu nedenle 1915 soykırımını kabul etmenin çok basit olduğunu söyleyen Svenneling, “Türkiye’nin bu konuda çok bağırdığını ve soykırımın kabul edilmesine karşı çıktığını biliyoruz. Türk rejimi tarihte Ermeniler ve diğer Hıristiyan halklara karşı gerçekleştiği soykırımının sorumluluğunu almak istemiyor” dedi. ABD’nin bu yılın 24 Nisan günü 1915 yılında yapılanları soykırım olarak kabul etmesi durumunda bundan İsveç Hükümeti’nin etkilenebileceğine ve daha önce İsveç Parlamentosunda kabul edilen soykırım kararını uygulamaya koyabileceğini ifade etti.

Evrensel Gazetesi