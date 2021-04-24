İmamoğlu: Biden’ın soykırım sözleri yok hükmündedir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 1915 Ermeni katliamını Ermeni soykırımı olarak tanımladı. Açıklamasında soykırım ifadesini iki kez kullanan Bideni “Her yıl bugün, Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenlerin hayatlarını kaybedenleri hatırlıyor ve böyle bir vahşetin yinelenmesini önleme kararlılığımızı yeniden taahhüt ediyoruz” diye başlayan ABD Başkanı Biden, “Amerikan toplumu olarak 106 yıl önce bugün soykırıma uğramış olan bütün Ermenilerin önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

İstanbul Bürükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Biden’ın bu açıklamasına tepki göstererek “Yok hükmündedir” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan İBB Başkanı, “ABD yönetiminin 1915 olayları ile ilgili ifadelerini şiddetle kınıyorum. Bu büyük bir yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni töhmet altında bırakmaya yönelik bu ve benzeri kararlar tarafımızca yok hükmündedir.” dedi.

MANSUR YAVAŞ KINADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Joe Biden’ı etiketleyerek açıklamayı kınadığını söyledi: “Milletimiz bu coğrafyada Yunus’un, Mevlana’nın hoşgörü; Mustafa Kemal Atatürk’ün barış ilkesiyle yaşamış, yaşamaya da devam edecektir. Siyasi çıkar peşinde olan devletlerin öncelikle kendi tarihlerine bakmasını tavsiye ediyor, yapılan açıklamaları şiddetle kınıyorum. @JoeBiden” (HABER MERKEZİ)

Artı Gerçek