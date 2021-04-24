İçişleri Bakanı Soylu’dan İHD ve HDP’nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki

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Soylu, “Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler.” dedi. Ömer Olcay İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile HDP’nin 1915 olaylarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP, ‘Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin’ demiş. Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik…” ifadelerini kullandı. AA