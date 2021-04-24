Hollanda Dışişleri Bakanı’ndan Ermeni mevkidaşına 24 Nisan mektubu

Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanı Stef Blok, Ermeni Soykırımı’nın 106. anma yıldönümü vesilesiyle Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan’a bir mektup iletti.

Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının ailelerine Hollanda hükümeti adına saygılarını ileten Blok, salgın nedeniyle Hollanda’da uygulanan ciddi kısıtlamalar nedeniyle Ermeni Soykırımı’nın 106. yılında anma etkinliklerine bakanlık seviyesinde katılmanın imkansız olduğundan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında yapıcı diyaloğun devam etmesinin önemine vurgu yapan Blok, iki ülke arasında çok yönlü ilişkileri tutarlı bir şekilde pekiştirileceğini ve geliştirileceğini ümit ettiğini vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı, geçen yıl Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümünde Soykırım Anıt Kompleksi Tsitsernakabert’i ziyaret etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI