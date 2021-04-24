HDP ve Fahrettin Altun arasında Ermeni Soykırımı tartışması: Utanç vesikası size ait

DUVAR – Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasında sosyal medyada Ermeni Soykırımı polemiği yaşandı. HDP resmi hesabından, “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” başlığıyla yapılan paylaşımı alıntılayan Fahrettin Altun, “Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir! Sizi aziz milletimize havale ediyoruz… pic.twitter.com/RaGuRTdpSA — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2021

HDP resmi hesabı ise, “Kendinizde olanı anlatmışsınız! Utanç vesikası size aittir. Yolsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, savaş, ölüm… Tarihinizle yüzleşeceğiniz günler uzakta değildir” sözleriyle Fahrettin Altun’un paylaşımına cevap verdi.

Kendinizde olanı anlatmışsınız! Utanç vesikası size aittir. Yolsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, savaş, ölüm… Tarihinizle yüzleşeceğiniz günler uzakta değildir! https://t.co/6ja0qVMUgz — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 24, 2021

‘BÜYÜK SUÇ CEZASIZ KALDI, AYRIMCILIK VE NEFRET SUÇLARI SIRADANLAŞTI’

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılan açıklamada, “24 Nisan 1915 günü, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 250 Ermeni aydın ve siyasetçi evlerinden alınarak zorla sürgüne gönderildi ve katledildi. Bu tarih, Ermeni Soykırımı’nın başladığı gün oldu. Ermeni halkı, binyıllardır yaşadığı anayurdundan sürülerek, büyük oranda katledildi. Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Soykırım neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi. Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. 106’ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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