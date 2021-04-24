Hasan Cemal: 1915 demek artık soykırım demek

‘1915’in, Türkiye’de çok daha özgürce tartışılması şart.’
Ermeni Soykırımı’nın sorumlularından Cemal Paşa’nın torunu T24 yazarı Hasan Cemal, soykırımın 106. yıl dönümü olması nedeniyle bir yazı kaleme aldı. 1915’te yaşanan Ermeni Soykırımı’nın Türkiye’de özgürce tartışılmasının şart olduğuna dikkat çeken Cemal, “1915 demek artık soykırım demek. Yalnız Ermeniler değil, neredeyse bütün dünya için öyle. Soykırım gerçeği değişmez!” dedi.
Hasan Cemal’in T24’te “SOYKIRIM… Özgür akıl, tutsak akıl…” başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:
Bu duvarlar hâlâ yıkılmayı bekliyor.
Türkiye’nin, Ermenistan’ın,
Ermeni Diasporası’nın ve
iki tarafta da sivil toplumun yapması
gerekenler var bunun için.
Diyalog kanallarının çoğaltılması, genişletilmesi lazım.
Türkiye-Ermenistan sınırı mutlaka açılmalı.
Ankara, Ermeni Diasporası’nın
bir öcü olmadığını anlamalı.
Ders kitapları yeniden yazılmalı…
1915’in, Türkiye’de çok daha özgürce tartışılması şart.
1915 demek artık soykırım demek.
Yalnız Ermeniler değil,
neredeyse bütün dünya için öyle.
Soykırım gerçeği değişmez!
Ama bu gerçek,
Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını,
ilişkilerin normalleşme rayına oturmasını,
Ermeni Diasporası’yla diyalog kanallarının açılmasını,
sivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesini engellemez.
Engellememelidir de.
Eğer engellerse,
araba atın önüne konmuş olur ki,
bu da kimseye yarar sağlamaz.
Ve sözü ‘tutsak akıl’lara getiriyorum:
Dünyanın her yerinde
ve insanlık tarihinin herhangi bir diliminde
tutsak akıllardır,
barış ve demokrasiye açılan yollardaki en büyük engeller.
Türkiye’de de bu tutsak akıllardan
kurtuluşun yollarında yürünüyor artık…
(Hasan Cemal, 1915: Ermeni Soykırımı, Everest Yayınları, sayfa 170-182)
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