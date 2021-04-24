Fransa Senatosu Başkanı: Tsitsernakaberd’de kalbim bir Ermeni’nin kalbi gibi atıyor

Bugün Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi Tsitsernakaberd’i ziyaret ederek Soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunan Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher kalbinin bir Ermeni’nin kalbi gibi attığını söyledi.

Larcher “Dünyada bu anıta eşdeğer çok az yer var. Buraya duygulanarak giriyorsun ve buradan değişen biri olarak ayrılıyorsun. Ben Ermeni değilim, Ermeni asıllı değilim ama şu anda kalbim bir Ermeni’nin kalbi gibi atıyor” ifadelerini kullandı.

Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher’e Tsitsernakaberd Anıtı’nda Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan eşlik etti.

ERMENİ HABER AJANSI