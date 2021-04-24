Ermeni Soykrımı’nı tanıyan ülkeler listesi

Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü vesilesiyle, Osmanlı İmparatorluğun’da Ermenilerin tam imhasını hedefleyen girişimlerin soykırım olduğunu kabul eden ülkeler listesini hazırladık.

1965 – Ermeni Soykırımı’nı ilk tanıyan ülke, Uruguay oldu.

1962 – Kıbrıs Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

1995 – Rusya Devlet Duması, Ermeni Soykrımı’nı kınayan bir açıklama kabul ederek, 24 Nisanı Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak kabul etti.

1996 – Kanada, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

1997 – Lübnan Milli Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan bir karar kabul etti.

1998 – Belçika Senatosu, Türkiye hükümetini Ermeni Soykırımı gerçeğini tanımaya çağırdı.

1996 – Yunanistan, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2000 – İtalya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2000 – Vatikan ile Papa II. İoannes Paulus, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve kınadı.

2001 – Fransa Senatosu Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

2003 – İsviçre, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2004 – Arjantin Senatosu, kabul ettiği deklarasyonla Ermeni toplumuna 1915 Soykırım konusunda dayanışmasını bildirdi.

2004 – Slovakya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2004 – Hollanda Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2005 – Venezuela Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2005 – Polonya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2005 – Litvanya, Ermnei Soykırımı’nı kınayan bir karar aldı.

2007 – Şili Senatosu, Ermeni Soykırımı’nı kınayan karar kabul etti.

2010 – İsveç, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2014 – Bolivya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2015 – Avusturya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı gerçeğini kabul ederek kınadı.

2015 – Lüksemburg Parlamentosu, Ermenilere karşı yapılanların Soylırım olduğunu kabul eden bir karar aldı.

2015 – Brezilya, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2015 – Paraguay Senatosu, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıdı.

2015 – Suriye Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2016 – Almanya Bundestagı, 1915 Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar aldı.

2017 – Çek Cumhuriyeti, Ermeni Soykırımı’nnı tanıdı.

2019 – Libya geçici hükümeti, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

2019 – Portekiz Parlamentosu Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıdı.

2019 – ABD Senatosu Ermeni Sokyırımını tanıdı.

2020 -Suriye parlamentosu Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.

Ermeni Soykırımı’nı kısmen tanıyan ülkeler arasında, Avustralya, Arjantin, Kanada, İsviçre, İngiltereü İspanya, İtalya, ABD (50 eyaletten 49’u Ermeni Soykırımı’nı tanıdı ve kınadı).

Ermeni Soykırımı, ayrıca Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, BM birkaç komisyonları, Kiliseler Uluslararası Birliği dahil uluslararası önemli kuruluşlar tarafından da tanındı.

ERMENİ HABER AJANSI