Ermeni Soykırımının 106. Yıldönümü.. Adalet Sağlanana Dek Şehitler Anılmaya Devam Ediyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Osmanlıların Ermenilere karşı işlediği toplu soykırımın üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen Ermeni halkı haklarını ve atalarının çalınan topraklarını iade etme mücadelesinin ve milli hafızayı canlandırarak halkları arasındaki uyumu güçlendirme önemine olan inancından dolayı şehitlerini anmaya devam ediyor.

Tarihi kaynaklar ve belgeler, 1915-1923 yılları arasında asimilasyon siyasetini izleyen Osmanlıların batı Ermenistan’da yaşayan bir buçuk milyon Ermeniyi yok ettiklerini, kalanların ise zorla Suriye dahil komşu ülkelere göç ettirildiklerini göstermektedir.

Diaspora’daki Ermenilerin dini, kültürel, sosyal ve siyasi faaliyetleri, çeşitli uluslararası forumlarda seslerini yüksek sesle yükselterek, tarihi hak ve adalet talep ederek, soykırım şehitlerinin anısını halklarının davasına bağlılıklarının korunmasında büyük rol oynarken ardı ardına gelen Türk rejimleri soykırımı inkar etmeye devam etti ve Osmanlı devletinin Ermenilere karşı işlediklerini itiraf etmekten hep uzak durdu.

Aralarında Suriye’nin de bulunduğu çok sayıda dünya ülkesi Ermenilere karşı işleneni “toplu soykırım” olarak ikrar etmektedir.

Bugünkü Ermenistan, 300 bin km2’den fazla bir alana yayılan tarihi Ermenistan’ın bir parçası olduğunu belirtmek gerekir.

S.Ş.

SANA