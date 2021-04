Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ülkeler

Bugüne kadar Ermeni Soykırımını tanıyan ülkelerin sayısı 31. Soykırımı tanıyan ülkeler şunlar:

Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.

ABD’NİN 41 EYALETİNDE SOYKIRIM TANINIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 41 eyalet Ermeni Soykırımı’nın olduğunu kabul ediyor. Soykırımı tanıyan ABD eyaletleri şunlar:

Alaska, Arizona, Arkansas, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Güney Karolina, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Kuzey Dakota, Kuzey Karolina, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Tennessee, Utah, Washington D.C, Vermont, Virjinya, Wisconsin.

SOYKIRIMI TANIYAN ÖZERK BÖLGELER

Birleşik Krallığı’nın bir parçasını olmasına karşın, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda soykırım olarak tanımlıyor.

İspanya’nın özer bölgesi Bask Parlamentosu da soykırım olarak tanımlayan bir deklarasyon yayınlaken, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti de Ermeni soykırımını kabul etti. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi