Erdoğan, Biden’ın soykırım açıklamasına değinmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Erdoğan iftarın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular.” dedi. Kaybedilen sağlık personeli arasında profesöründen doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademeden doktorların, hocaların bulunduğunu belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bütün bu Covid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, hiçbir şeyden kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar oldu, şu oldu, vesaire ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabb’imden şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık, net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk’a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi, bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu kovid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine aynı şekilde sürdürüyorlar. Bir de bu akşam tabii beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun.”

İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. Erdoğan, açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Ermeni Soykırımı’nı tanımasına ise değinmedi. (DHA)

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