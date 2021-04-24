Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız

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Dışişleri, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlarını anarak, “Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!” mesajını paylaştı.

Muhammet Tarhan

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit edilen 31 Türk diplomatın isimlerine yer verildi.

Paylaşımda, “Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakanligi-ermeni-terorunun-sehit-ettigi-mesai-arkadaslarimizi-unutmadik-asla-unutmayacagiz/2218978