Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra onlarca sivili katletti.” ifadesini kullandı. Burcu Çalık Göçümlü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti.” ifadesini kullandı. Armenian terrorist organizations killed dozens of civilians –citizens of Turkey, Azerbaijan, France, Sweden and the United States– in assassinations, shootings and bombings. We remember the victims with exhibitions in Istanbul and Los Angeles, starting today. pic.twitter.com/cUTuDe7jqW — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2021 Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoya yer vererek, şunları kaydetti: “Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti. Terör kurbanlarını İstanbul ve Los Angeles’ta bugünden itibaren sergilerle anıyoruz.” AA