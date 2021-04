Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı

Burcu Çalık Göçümlü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti.” ifadesini kullandı.

Armenian terrorist organizations killed dozens of civilians –citizens of Turkey, Azerbaijan, France, Sweden and the United States– in assassinations, shootings and bombings.

We remember the victims with exhibitions in Istanbul and Los Angeles, starting today. pic.twitter.com/cUTuDe7jqW

