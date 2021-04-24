Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesinde ne konuşuldu? Sena Alkan canlı yayında anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın telefon görüşmesi merak uyandırmıştı. CNN Türk muhabiri Sena Alkan, görüşmeden öne çıkan başlıkları canlı yayında anlattı.

İşte Sena Alkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin aktardıkları:

En çok sorulan soru 23 Nisan’da, 1915 olaylarının yıldönümü arefesinde gelen bu telefon görüşmesinde ne konuşuldu? Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne dedi? Görüşmeye yakın kaynaklardan edindiğimiz bazı bilgiler var. Biden, 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bildirdi telefon görüşmesinde. Edinilen bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun siyasi bir tutum olacağını söyledi ve ancak ilişkilere zarar verir mesajını da yine aktardı. Hukuken bir karşılığı olmadığını ifade etti telefon görüşmesinde. Görüşmeye yakın kaynaklar diyor ki ABD Başkanı Joe Biden da bu görüşmede bunun hukuken bir karşılığı olmadığını kabul etti.

BIDEN ‘SOYKIRIM’ OLARAK NİTELERSE ANKARA NE YAPACAK

Peki Biden 1915 olaylarını soykırım olarak niteler ve bu yönde tanıma kararı alırsa Ankara ne yapacak? Nasıl bir hamle göreceğiz? Öncelikle Ankara esasında bugün çıkacak kararı bekleyip görme yanlısı. Dolayısıyla ABD’de olacak gözler ama her halükarda bunun siyasi ve sembolik bir karar olduğunun altını çiziyor Ankara’da konuştuğumuz kaynaklar. Ekonomiye bir etkisinin olacağını düşünmediklerine dair mesajlar veriyorlar. Tek taraflı ve bizi hiçbir şekilde bağlamayacak, hukuki bir karşılığı olmayan açıklama ifadeleri yapılıyor.

ABD’DE DEVAM EDEN DAVALAR NASIL ETKİLENECEK?

ABD’de bazı davalar da var devam eden konuya ilişkin. Peki onlar nasıl etkilenir diye sorulduğundaysa, bugüne kadarki mahkeme kararlarına bakıldığında Başkan’ın açıklamasında her ne denirse densin bu tür davalarda kabul edilme şansının pek olmadığı görülüyor ama yaşayıp göreceğiz mesajı da veriliyor.

BIDEN, ‘SOYKIRIM’ OLARAK TANIRSA İLK OLACAK

1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelendirmeye en yakın dönem Ronald Reagan dönemindeydi, 1981 yılında. Ondan sonra böyle bir dönem yaşanmamıştı. Büyük felaket diyordu ABD Başkanları, Reagan ise direkt olarak Ermeni soykırımını tanıyorum dememişti ama Ermeni Soykırımı aftı yapmıştı. ABD Başkanı Biden, açık olarak 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanırsa bu bir ilk olacak.

Biden’a görüşmede hukuki bir karşılığı olmadığı söylendi, Biden da hukuki bir karşılığı olmadığını kabul etti diyor kaynaklar.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD senatörlerinin, Başkan Joe Biden’a 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıma çağrısına ilişkin, “Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında ‘Ermeni soykırımı’ gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz.” dedi.

Hürriyet Gazetesi