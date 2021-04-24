Çelik: Siyaset ve diplomasi tarihsel tartışmaları kışkırtmamalıdır

İddiaya ilişkin ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada isim ve konu belirtmeyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset ve diplomasi tarihsel tartışmaları kışkırtmamalıdır. Siyaset ve diplomasinin görevi tarihe ait tartışmaların bugünü ve geleceği rehin almasını engellemektir. Siyasetçiler kendilerini tarihçilerin yerine koyarsa, görevlerini yapmamış olurlar.

Siyaset ve diplomasi, tarihi bugün ve gelecek için bir vizyona dönüştürmelidir. Tersini yaparsa tarihin istismarı, geleceğin mengenesi olur. Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılıdır. Duvar örmeye başlarsa başarısızdır.

Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz. Siyaset ve diplomasi bugün ve gelecek için vizyoner köprüler kurmalıdır.” (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar