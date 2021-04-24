Biden’ın Soykırımı tanıması üzerine Yerevan’da çok sayıda ülkenin bayraklarıyla yürüyüş yapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni Soykırımı’nın 106. Yıldönümü vesilesiyle 24 Nisan tarihinde yaptığı konuşmasında Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıdı. Böylece Biden, Ermeni halkına hitaben yaptığı konuşmada Soykırım kelimesini kullanan ilk ABD Devlet Başkanı oldu.

Biden’ın Soykırım ifadesini kullanması üzerine Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da çok sayıda ülkenin bayraklarıyla kutlama yürüyüşü yapılıdı.

Hatırlanacağı üzere Biden 24 Nisan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Her yıl bu günde, Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor ve bu tür zulümlerin bir kez daha tekrarlanmaması için yeniden tahahhütte bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

“24 Nisan 1915’te İstanbul’daki Ermeni aydınların ve cemaat liderlerinin Osmanlı makamlarınca tutuklanmasıyla başlayarak, 1,5 milyon Ermeni bir imha kampanyası çerçevesinde tehcir edildi, katledildi ya da ölüme gönderildi” diyen Biden, “Tarihteki bu korkunç olayların hiçbir zaman unutulmaması için Meds Yeghern’in kurbanlarını anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI