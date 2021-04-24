Biden’ın soykırım açıklamasının ardından Erdoğan ile Aliyev görüştü

‘Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.’

ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıdığına dair yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Erdoğan ve Aliyev’in görüşmesinde, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. (HABER MERKEZİ)

Artı Gerçek