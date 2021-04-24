ABD Başkanı Biden Ermeni Soykırımı’nı tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü vesilesiyle “soykırım” terimini kullanarak açıklama yaptı.

“Her yıl bu günde Osmanlı dönemi Ermeni Soykırımı sırasında ölenlerin hayatlarını hatırlıyoruz ve bu tür zulümlerin tekrarlanmasını önlemeyi taahhüt ediyoruz. ABD Başkanı yaptığı açıklamada, “Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti asla unutulmayacak” dedi.

Böylece Başkan Biden, seçim öncesi sözünü yerine getirerek Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ilk ABD Başkanı oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu