Yalım Eralp: “Her 24 Nisan’da nefesimizi tutuyor olmaktan sıkıldım”

Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, 24 Nisan 1915’in yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” kelimesini kullanıp kullanmayacağına ilişkin tartışmaları Serbest TV ve SerbestPod’da değerlendirdi.

“Ben 23 yaşında Dışişleri’ne girdiğimden beri bu konudan sıkılıyorum. Çünkü her yıl, ABD Başkanı ne diyecek diye nefesimizi tutmuş duruyoruz. Diyoruz ki, “Soykırım kelimesini kullanırsa Adana İncirlik Üssü’nü kapatırız, şunu kapatırız, şöyle yaparız.

“Bu Batı’da çok yanlış anlaşılıyor. Yani, ‘Biz yaptık ama, görmezden gelin, bizim stratejik önemimiz büyük’ demeye getiriyoruz şeklinde algılanıyor.”

Yalım Eralp’in 24 Nisan analizinin tamamını;

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Serbestiyet