Fransa’da Ermeni diasporası yüzlerce derneğiyle Türkiye karşıtı lobi yapıyor

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ABD’den sonra en güçlü olduğu ülke Fransa’da Türkiye ve Türklere karşı geliştirilen politikalarda etkili olmaya çabalayan Ermeni diasporası, ülkede kayıtlı yüzlerce derneğiyle Türkiye karşıtı lobicilik faaliyeti yürütüyor. Alaattin Doğru Dünya üzerinde nüfusu 10 milyonu bulan Ermenilerin 8 milyondan fazlasının Ermenistan toprakları dışında yaşadığı ve 1915 olayları iddialarının arkasındaki asıl itici gücün, Ermeni diasporası olduğu biliniyor. Rusya 2 milyona yakın Ermeni nüfusuyla diasporanın en kalabalık olduğu ülkeyken Ermeni lobiciliği, en fazla ABD ve Fransa’da varlık gösteriyor. Ermeni diasporası, Avrupa ülkeleri arasında Fransa’da 700 bine yaklaşan Ermeni nüfusuyla bu ülkede siyaset üzerinde hakimiyet kurma peşinde. Türkiye düşmanlığı, Ermeni kimliğinin inşasında kullanıldı

Fransa’ya Birinci Dünya Savaşı sonlarından itibaren yerleşmeye başlayan Ermeniler, yıllar içerisinde ciddi bir asimilasyon korkusuna girdi. Asimilasyonu önlemek, Ermeni kimliğini inşa etmek için dili ve kültürü korumaktan çok Türkiye ve Türklere karşı düşmanlığa odaklanan diaspora, 1915 olaylarını bu amaçla kullandı. Fransa’da 1970’lerden itibaren 1915 olaylarına ilişkin iddiaları sürekli gündemde tutmaya çalışan diaspora, 29 Ocak 2011’de Fransız parlamentosunda çıkan yasayla 1915 olaylarının “sözde soykırım” olarak kabul edilmesinde rol oynadı. Ermeni lobisi, bu yasanın geçmesiyle Fransa siyasetinde görünür olmaya başladı. Diğer yandan diasporanın baskısıyla “sözde soykırım”ın inkarını suç olarak tanıyan ve bir yıl hapis ile 45 bin avro para cezası veren yasa, parlamentodan çıktı. Ancak Fransa Anayasa Konseyi tepkiler üzerine yasayı ifade özgürlüğüne aykırı bularak iptal etti. Bu adımla diaspora güç kaybı yaşadı. Türkiye ve Türklere karşı düşmanlıklarına devam eden Ermeni lobisi, geçen yılki Dağlık Karabağ çatışması sırasında yeniden harekete geçti. Dağlık Karabağ çatışmasına dair tarafsız yayını kaldırttılar

Azerbaycan, 27 Eylül 2020’de Birleşmiş Milletler kararlarına göre kendisine ait olan Dağlık Karabağ topraklarını Ermenistan’ın 1992’den bu yana süren işgalinden kurtarmak için operasyon başlattı. Türkiye’nin destek verdiği ve Birleşmiş Milletlerin haklılığını tescil ettiği Azerbaycan’ın topraklarını geri almaya başlamasıyla Ermeni diasporası, Fransız medyasında Türkiye ve Azerbaycan karşıtı dezenformasyon faaliyetine başladı. Dağlık Karabağ’da Ermenilerin katledildiği, sivillerin hedef alındığını ileri süren diaspora, bu süreçte 22 Ekim’de TF1 kanalında yayımlanan tarafsız bir Dağlık Karabağ haberini, kanalın sitesinde, sosyal ağlardan ve diğer platformlardan kaldırttı. Ayrıca ülkedeki çatı Ermeni dernekleri kuruluşu Fransız Ermeni Örgütleri Konseyi (CCAF) Eşbakanı Franck Murad Papazyan, Twitter hesabından, TF1 kanalı ve haberi yapan gazeteci Liseron Boudoul’u hedef gösterdi. Fransız basınında Azerbaycan’ın uluslararası yasalara göre haklılığını gösteren sayıda haber de Ermeni lobilerinin baskısıyla kaldırılırken, Fransız haber ajansı AFP ve Le Figaro gazetesi de Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev’in Karabağ’a ilişkin röportajını yayımlamaktan vazgeçti. Diasporanın bu baskısında Fransa yönetiminin Doğu Akdeniz, Libya, NATO üyeliği dahil konularda Türkiye karşıtı tavır alması etkili oldu. Fransa’da Türklere saldırıya sesiz kalan yönetim, Ermeni şiddeti karşıtı yürüyüşü suç saydı

Ülkede 28 Ekim 2020’de, Ermenistan yanlısı gösteri yapan diaspora üyeleri, otoyolu kapatarak işe giden Türklere saldırarak 4 kişiyi yaraladı. Olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermenilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenledi ancak polis Türklere göz yaşartıcı gazıyla müdahale ederek, katılımcılara para cezası kesti. Bazı Fransız makamları ve siyasilerin Ermeni şiddetine tepki vermeyip, yürüyüş yapan Türklerin suç işlediğini, sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. Türkiye ve Türk düşmanlığına odaklanan diaspora, Ermenistan’a destek mitinginde terör örgütü PKK ile görüntü vermekten çekinmedi. Fransız makamları da Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütü olarak tanıdığı PKK paçavralarının Ermenistan ve AB bayraklarıyla yan yana açılmasına sessiz kaldı. Ermeni diasporasının hedef gösterdiği “Bozkurtlar” adlı hareket, tüzel kişiliği olmadığı halde hükümet tarafından “kine, ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet olaylarına sebep olduğu” gerekçesiyle lağvedildi. Türk ve Müslüman grupları hedef gösteren Ermeni diasporasının 575 kayıtlı derneği bulunuyor

Müslüman ve Türk derneklerin cemaatçilik ve ayrılıkçılık suçlamalarıyla kapatıldığı Fransa’da, Ermenilere ait sadece kayıtlı 575 dernek bulunması da dikkati çekiyor. Etnik kimlik üzerine kurulu diaspora dernekleri, Dağlık Karabağ çatışmasında, uluslararası kararları göz önüne alarak arabulucu olması gereken Fransa’yı uluslararası arenada zor durumda bırakarak manipüle edip Ermenistan’ın yanında olmasını sağladı ve kendi cemaatçi faaliyetlerine ortak etmiş oldu. Milli Görüş’ün inşa ettiği caminin hedefe konulmasında Ermeni lobisi şüphesi

Ermeni diasporası, son olarak Strazburg kentinde yapılan camiye belediyenin 2,5 milyon avroluk yardımıyla gündeme gelen Fransa İslam Toplumu Milli Görüş hareketini hedef aldı. Belediyenin yardım kararının hemen akabinde Fransız Ermeni Örgütleri Konseyi temsilcileri Strazburg Belediyesi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin akabinde, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 23 Mart’ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölge valisinden camiye yönelik yardımı konuyu yargıya taşımalarını istedi. Hedefe konulan ve basında karalamalara maruz kalan Milli Görüş, daha sonra caminin inşasında belediyenin yardımını almaktan vazgeçtiklerini duyurdu. AA