Estukyan: Türkiye, sınırın açılması için şartlar öne sürse Ermenistan kesinlikle reddetmelidir

Joe Biden’in 24 Nisan konuşmasında soykırım sözcüğünü kullanması veya kullanmaması tümüyle Türkiye- ABD ilişkileri çerçevesinde şekillenecek bir konudur. Bilindiği gibi S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması sonrasında iki ülke ilişkileri bir hayli gergin. 22 Nisan tarihinde ABD Türkiye’nin F 35 savaş uçakları projesinden çıkarıldığını resmen açıkladı. Ayrıca seçilmesinden ve göreve başlamasından bu yana iki ülke lideri arasında bir temas olmaması, Türkiye’nin görüşme taleplerinin cevapsız bırakılması da dikkate alındığında, Biden 24 Nisan konuşmasında ‘jenosid’ kavramını kullanarak Türkiye’ye bir darbe daha vurabilir. Ya da tam tersi bir yaklaşımla, yeni bir diyalog kapısı aralamak için o sihirli sözcüğü kullanmak istemeyebilir. Böylece Ermeni halkının tarihsel gerçekliği bir kez daha yabancı devletlerin çıkar çekişmelerinde bir araç haline gelir ve bu da tüm Ermeniler için onur kırıcı bir durumdur.

Soykırımın 106 yıldönümü aynı zamanda devletleşme konusundaki kabiliyetimizi sınayacağımız bir sürece denk geliyor. Binlerce yıllık bir geçmişe dayanan Ermeni kültürü, altı asırlık bir devletsizlik sürecinin ardından 20. yüzyılda üç kez devlet kurma girişiminde bulundu. İçinde yaşadığımız zaman dilimi biz Ermeniler için gerçek bir sınav niteliğinde. Küçük bir ülke ve nüfusu az bir halk olarak günümüz Timurlenk’lerinin, Cengiz hanlarının at koşturduğu bir coğrafyada varlığımızı sürdürmeyi başarmak zorundayız.