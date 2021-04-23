Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’ın açıklamalarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Sayın Sahak Maşalyan’a geçmişte yaşanan acıların gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini ifade ettiği için şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Özmen

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili bir mesaj paylaştı.

Patrik Maşalyan AA’ya konuştu: Ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce politik amaçlara alet edilmesi bizi üzüyor

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan’a geçmişte yaşanan acıların gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini ifade ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklarda barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz birlikte Türkiye’yiz.”

Türkiye Ermenileri Patriği sayın Sahak Maşalyan’a geçmişte yaşanan acıların gündelik politik amaçlara alet edilmemesi gerektiğini ifade ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Bu topraklarda barış ve huzur içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. https://t.co/06VxBiGpt0 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 23, 2021

AA