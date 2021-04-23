Biden Ermeni Soykırımı’nı tanıyacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Reuters’ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Joe Biden’in Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni katliamını resmen tanıması bekleniyor.

Konuyla ilgili üç kaynağa göre, Biden, dünya çapında yıllık bir anma töreni düzenlendiğinde 24 Nisan’da yaptığı açıklamanın bir parçası olarak büyük olasılıkla “soykırım” kelimesini kullanacak.

Kaynak, “Anladığım kadarıyla, Biden bir karar verdi ve Pazar günü yaptığı açıklamada soykırım kelimesini kullanacak” dedi. Türkiye ile ikili ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, Biden’ın son dakikada bu terimi kullanmamaya karar verebileceği konusunda uyarıyorlar.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Beyaz Saray’ın Cumartesi günü “daha fazlasını söyleyeceğini” ancak ayrıntı vermeyi reddetti.

Bir yıl önce cumhurbaşkanı adayı Joe Biden, Ermeni Soykırımı’nın 1,5 milyon kurbanını hatırlatarak, cinayetlerin soykırım olarak tanınması çabalarını destekleyeceğini söyledi.

Biden bir yıl önce Twitter’da “Seçilirse, Ermeni Soykırımını tanıyan bir kararı destekleyeceğime ve evrensel insan haklarını birinci öncelik haline getireceğime söz veriyorum” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu