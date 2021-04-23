biamag’da bu hafta

Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümünde Türkiyeli okurla buluşan Mark Mustian’ın kitabı, toksik erkeklik üzerine içeriden bir deneyim, henüz Z kuşağını anlayamamışken üstüne gelen Alfa kuşağı, Prens Philip’in ölümünün ardından aklımıza takılanlar… Ve Çocukların Kitaplığı.

Ayşegül Özbek’in editörlüğünde hazırlanan biamag’da bu hafta okuyacaklarınız şöyle:

Amerikalı yazar Mark Mustian’ın Türkiye’de yeni çıkan kitabı “Jandarma”yı Nazan Özcan’a anlattı. Mustian kitabında, 106. yıldönümünde Ermeni Soykırımını, soykırıma ortak olan bir Osmanlı jandarmasının gözünden anlatıyor.

Gürsoy Doğtaş, babasının şiddetinin aynasında toksik erkeklik üzerine yazdı: Toksik erkeklik herkes için bir zindandır, babam gibi şiddeti uygulayanlar dahil.

Z kuşağını tanımaya çalışırken, Alfa kuşağı büyüyor. AKP 2023 seçimleri öncesi ilk kez oy kullanacak Z kuşağı gençlerinin oylarını kazanmak için aileleriyle görüşmek de dahil çeşitli yöntemler denemeye hazırlanıyor. Şu an yeryüzünde olan kuşakların özelliklerine baktık. Pınar Tarcan’ın haberi.

Ayşegül Özbek’in “Çocukların Kitaplığı” dizisinin bu haftaki konuğu Nesin Yayınları’ndan Esin Pervane. “Çocukların aklını hafife alan didaktiklik kaybetmeye mahkumdur” diyerek yayınevinin çizgisini anlatıyor.

Şeyhmus Diken, Qaws Köşkü’nün hikâyesini okurla paylaşıyor.

Ivana Mariniç Kragiç’in “Nun of Your Business” belgeseli hayatını manastırda idame ettiren rahibelerin dünyasına odaklanıyor. Rosalino Levantino çocukluğundaki kilise deneyimlerinden yola çıkarak filmi aktarıyor bize.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını elinde bulunduran 2. Elizabeth şüphesiz dünya sahnesinde önemli bir figür ve güçlü bir kadın. Peki, bu durum kendisinin hiç söylemediği, bazılarının ise iddia etmeyi çok sevdiği gibi onu feminist yapar mı? Selay Dalaklı yazısında bu iddianın izini sürüyor.

Sinem Aydınlı, Prens Philip’in ölümüyle bir kez daha aklımıza düşen Afrika’daki İngiliz sömürgeciliği dönemi üzerine yazdı.

Türkiye’den göç etmiş LGBTİ+’lar anlatıyor: Neden gittiler, şimdi ne hissediyorlar ve İngiltere’de Türkiyeli LGBTİ+ olmak ne demek? Altı ismin deneyimlerini Ada Ayşe İmamoğlu aktarıyor.

Omar, Sareh, Enzo, Vega, Wassim ve Alaa… “Artık Onlar Bizim Rengimiz” belgeseli için kamera karşısına geçerek göç hikâyelerini ve İstanbul’daki yaşamlarını paylaştı. Belgeselin proje koordinatörü Anıt Baba Türkiye’deki mültecilerin yaşadıklarını ve belgeseli anlattı.

(AÖ)

bianet